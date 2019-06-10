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Власти Курганской области прокомментировали "объединение" с Тюменской областью
10 июня 2019, 17:09 • 58 • Политика
Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью, сообщают СМИ. Власти региона сообщили, что впервые слышат об этом.
В правительстве Курганской области прокомментировали информацию о том, что врио главы региона Вадим Шумков якобы предложил объединиться с Тюменской областью в один субъект Российской Федерации. Информацию об этом опубликовало издание РБК со ссылкой на неназванные источники.
В материале утверждалось, будто бы врио губернатора обратился в администрацию президента России с инициативой объединить Курганскую и Тюменскую области в один регион. В качестве обоснования, согласно РБК, приводятся экономические соображения. В частности, что Курганская область очень бедная, а объединение с Тюменской областью поможет улучшить ситуацию.
В пресс-службе правительство Курганской области заявили, что ничего не знают о подобной инициативе. А в пресс-службе врио главы региона от комментариев и вовсе отказались.
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