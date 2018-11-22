Власти Крыма назвали издевательством приговор депутату Ганышу на Украине

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что вынесенный на Украине приговор бывшему депутату крымского парламента Василию Ганышу является издевательством.

«Это выглядит сегодня как издевательство. Ганыш был искренним сторонником Украины в Крыму», — приводит слова Константинова РИА Новости.

По его словам, Ганыш был единственным человеком, который упорно разговаривал на украинском языке, притом что разговорным в Крыму является русский язык.

«Его за эту преданность наказали те самые националисты. Это должны знать все в Украине, чтобы понять, что сегодня представляет собой нынешняя украинская власть», — отметил спикер крымского парламента.

Днепровский суд Киева приговорил Ганыша к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.

Василий Ганыш был задержан в апреле 2015 года на пропускном пункте в Херсонской области Украины.