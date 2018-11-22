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Власти Крыма назвали издевательством приговор депутату Ганышу на Украине

22 ноября 2018, 11:24  •  63 • Украина
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что вынесенный на Украине приговор бывшему депутату крымского парламента Василию Ганышу является издевательством. 
 
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«Это выглядит сегодня как издевательство. Ганыш был искренним сторонником Украины в Крыму», — приводит слова Константинова РИА Новости. 

По его словам, Ганыш был единственным человеком, который упорно разговаривал на украинском языке, притом что разговорным в Крыму является русский язык.

«Его за эту преданность наказали те самые националисты. Это должны знать все в Украине, чтобы понять, что сегодня представляет собой нынешняя украинская власть», — отметил спикер крымского парламента. 

Днепровский суд Киева приговорил Ганыша к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.

Василий Ганыш был задержан в апреле 2015 года на пропускном пункте в Херсонской области Украины.

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