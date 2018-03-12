Власти Крыма: Украинские политики должны слезно просить прощения у крымчан

В Украине политики вновь решили поиздеваться над здравым смыслом, а за одно и над жителями Крыма и Донбасса. Накануне экс-депутат Верховной Рады «назалежной» Андрей Сенченко представил законопроект, по которому крымчане и жители Донбасса — ни много ни мало — должны... извиниться перед Киевом.

Напомним, на своей странице в Facebook он сообщил, что документ предлагает тем, кто живет в Крыму и Донбассе, «просить прощения» у властей Украины. В таком случае, по его словам, их будет ожидать «альтернативное наказание» за деятельность в поддержку России. Это означает ограничение гражданских правах, запрет на работу в государственных органах и участие в выборах.

Отмечается, что «альтернативное наказание» предусмотрено лишь для жителей Крыма и Донбасса, а вот для жителей «свободной территории Украины» за подобные действия «прощения быть не может».

Беспримерный цинизм этого законопроекта поразил вице-спикера крымского парламента Ремзи Ильясова. Он посоветовал Андрею Сенченко, который в 2014 году был и.о. администрации президента Украины, самому написать слезное прощение перед крымчанами.

- Я бы посоветовал самому написать слезное прощение перед крымчанами за то, что он сделал — за блокаду продовольственную, за энергетическую блокаду, за санкции. Причем он (Сенченко. -авт.) все эти блокады делал сознательно, понимал последствия — он ведь управленец. Он понимал, что такое ущемление экономических прав, что такое оставить больных стариков и детей без света, - рассказал КП-Крым вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Простят ли крымчане Сенченко, вице-спикер парламента не знает, но сам Ильясов «не собирается извинить украинского политика за его деяния».

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия официально называется «страной-агрессором». При этом Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в его скорейшем урегулировании. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума.