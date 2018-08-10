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Власти Крыма: Сейчас нет необходимости отвечать на новые санкции США

10 августа 2018, 16:09  •  73 • В России

У российского руководства нет необходимости зеркально отвечать на новые санкции США в связи с делом Скрипалей, считает председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

- В данной ситуации я не вижу необходимости как-то зеркально отвечать (на новые санкции США. - Авт). На мой взгляд, на сегодняшний день нужно вести сдержанную политику в вопросах санкций, разумно подходить к этой проблеме, что и делает Министерство иностранных дел и президент Российской Федерации, - рассказал КП-Крым Юрий Гемпель.

Он подчеркнул: несмотря на огромное количество экономических ограничений «со стороны недружественных стран», и Россия в целом, и Крым в частности динамично развиваются.

- На мой взгляд, все эти санкции даже помогают нашим производителям встать на ноги. Как промышленность, так и сельское хозяйство получили новый толчок развития. Я как крымчанин хочу сказать, мне уже все равно, какие санкции они будут вводить в отношении нас, мы все развиваемся и будем развиваться дальше, - заключил председатель комитета по межнациональным отношениям.

Напомним, в среду, 8 августа, Госдепартамент США заявил о введении новых санкций в отношении России из-за дела по отравлению семьи Скрипалей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконными новые антироссийские санкции США. По его словам, анонсированные ограничительные меры не соответствуют международному праву. А также в Кремле считают неприемлемой увязку новых санкций с делом в Солсбери.

Ранее работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. Позже британские власти заявили о причастности к инциденту российской стороны, не предоставив при этом доказательств. Россия не была допущена к расследованию произошедшего. Москва эти обвинения отвергает.

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