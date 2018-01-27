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Власти Крыма прокомментировали план Авакова создать украинскую дорожную полицию на полуострове

27 января 2018, 16:54  •  275 • Украина
Вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский в разговоре с RT прокомментировал планы МВД Украины создать спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю.
 
Сотрудники МВД Украины Reuters © Valentyn Ogirenko
 

«Не знаю, какие спецподразделения собираются создавать на Украине. Особенно с учётом того, что у них осталось целых полторы патрульных машины, да и на те не хватает денег, чтобы обеспечивать их топливом. Поэтому я подозреваю, что где-то в центре Крещатика они нарисуют контур Крыма и по нему эта одна несчастная оставшаяся патрульная машина будет ездить. Видимо, это и станет большим и серьёзным результатом деятельности ведомства, которое возглавляет господин Аваков», — сказал он.

Полонский также добавил, что сама инициатива, вероятно, направлена на то, чтобы получить больше средств из бюджета.

«Любые подобные, с позволения сказать, организационные мероприятия всегда направлены только на это. Они с таким же успехом строили границу с Россией. За что ни возьмутся, то всё ровно о том, чтобы списать деньги, отчитаться о результате, получить, как им кажется, некие пропагандистские бонусы, которые они давно уже не получают», — подчеркнул Полонский.

Ранее в МВД Украины заявили о намерении до конца 2018 года создать спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю.

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