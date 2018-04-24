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Власти Крыма призвали обратить максимальное внимание на задержание граждан на Украине
24 апреля 2018, 15:54 • 71 • Украина
Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов призвал общество и СМИ уделить максимальное внимание задержанию жителей полуострова на Украине.
РИА Новости
«Я призываю средства массовой информации обратить внимание на эту проблему, общество не должно молчать по этому поводу», — приводит его слова РИА Новости.
Также он призвал гражданское общество проявить максимальную солидарность с теми, кто оказался «заложником» на Украине.
По словам Мурадова, эту тему нужно широко обсуждать, а органам власти необходимо приложить все усилия для освобождения жителей Крыма.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании на границе с Крымом «доверенного лица президента России Владимира Путина».
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