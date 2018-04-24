Власти Крыма призвали обратить максимальное внимание на задержание граждан на Украине

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов призвал общество и СМИ уделить максимальное внимание задержанию жителей полуострова на Украине.

«Я призываю средства массовой информации обратить внимание на эту проблему, общество не должно молчать по этому поводу», — приводит его слова РИА Новости.

Также он призвал гражданское общество проявить максимальную солидарность с теми, кто оказался «заложником» на Украине.

По словам Мурадова, эту тему нужно широко обсуждать, а органам власти необходимо приложить все усилия для освобождения жителей Крыма.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании на границе с Крымом «доверенного лица президента России Владимира Путина».