Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме ответили на заявление Порошенко о якобы притеснениях крымских татар
Слуцкий: новые санкции США превратят систему международного права в театр абсурд...
«Ничем не обоснованная, деструктивная инициатива»: как в России отреагировали на...
Агитационная кампания кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина начнется 13 август...
Главная / В России

Власти Крыма: Примем воду из Украины хоть сегодня, если откроют Северо-Крымский канал

09 августа 2018, 17:24  •  155 • В России

Правительство Украины придумывает все новые, подчас поразительные оправдания тому, что в одностороннем порядке перекрыли Северо-Крымский канал на границе с Крымом.

На сей раз не кто-нибудь, а министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак в эфире одного из украинских СМИ ошарашил новостью: власти «незалежной» не подают воду в Крыму потому что… на полуострове просто не готовы технически ее принять.

- Они (власти Крыма. – Ред.) не могут обеспечить работу этого канала. Вода по украинской территории доходит фактически до административной границы. Дальше мы не можем подать эту воду, потому что они не могут обеспечить ее прием. Агентство водных ресурсов тратит бюджетные средства, средства украинских плательщиков налогов для того, чтобы поддерживать в состоянии всю систему, в том числе и Северо-Крымский канал на территории Украины, - удивил министр.

Логику в словах украинского чиновника уловить очень сложно: получается, что до 2014 года власти Крыма свободно могли принимать воду. А как только Крым стал частью России – сразу потеряли техническую возможность это делать? Как удобно совпали эти два фактора.

Впрочем, в Крыму слова украинского министра, само собой, сразу же опровергли.

- Естественно, мы можем хоть завтра принять воду по каналу – технических вопросов нет никаких. Конечно, со временем без воды понемногу приходит в упадок, но прямо сейчас он находится в нормальном рабочем состоянии, а принять воду мы не можем лишь потому, что Украина на границе ее физически перекрыла дамбой, - рассказал КП-Крым глава комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Госсовета Крыма Игорь Буданов.

При этом парламентарий добавил, что Крым сейчас остро не нуждается - в воде с территории Украины.

- Да, нам сейчас в плане водообеспечения нелегко, но Крым вполне может обойтись без воды из Северо-Крымского канала, если правильно реорганизует сове водное хозяйство, - заключил Игорь Буданов.

Напомним, еще в 2014 году украинские власти в одностороннем порядке перекрыли шлюзом Северо-Крымский канал на Перекопском перешейке, чтобы вода не поступала в Крым. С того времени миллионы тонн воды ежегодно просто выливается в Азовское море, только чтобы ее не использовали крымские фермеры для полива.

В этом году Крым столкнулся с серьезной засухой и потерял значительную часть урожая зерновых. Лидер запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сразу же заявил, что все это из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Но чиновники и аграрии в один голос уверяют: зерновые всегда высевались и продолжают расти на суходоле - полях, которые орошаются только естественными осадками. Воду из канала никогда не использовали для их полива, поэтому подобные заявления - невежественны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
155
Источник
Похожие новости
08 августа 2018, 15:24
ЦИК одобрил три заявки на «пенсионный референдум»
09 августа 2018, 17:24
Власти Крыма: Примем воду из Украины хоть сегодня, если откроют Северо-Крымский канал
09 августа 2018, 12:24
Договорные отношения: в России предлагают обязать молодожёнов заключать брачный контракт перед свадьбой

08 августа 2018, 21:54
Владимир Путин: У России есть все необходимое для реализации космических проектов
09 августа 2018, 14:09
Российские девушки на военных грузовиках поразили китайцев и венесуэльцев
09 августа 2018, 14:09
От нобелевского лауреата Алексиевич отвернулась Украина
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 августа 2018, 08:39
Надводный флот России утратил возможность ответного удара по АУГ США. Можно ли спасти ситуацию?
05 августа 2018, 12:39
Путина попросили вернуть Крыму его «столичность»
05 августа 2018, 17:39
Наводить порядок в Сирии идет Китай
03 августа 2018, 23:24
Расплата Прибалтики и Украины за русофобию (aftershock.news)
05 августа 2018, 11:09
В израильской армии разразился скандал. Неужели на почве расизма?
05 августа 2018, 11:09
Сирия. Когда наступит очередь Идлиба?
03 августа 2018, 07:09
Как Киевская Русь становилась бандеровской Украиной. Часть 3. Немецко-американское влияние
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.