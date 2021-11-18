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Власти Крыма подписали приговор виновным в блокадах: "Дело будет доведено до конца"
18 ноября 2021, 10:30 • 138 • Политика
Власти Крыма подписали приговор виновным в блокадах полуострова, в том числе и водной, пообещав, что ни один причастный к этому не уйдёт от ответственности. "Дело с подготовкой иска будет доведено до конца", - заявил глава комитета по законодательству крымского парламента, зампред рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
В комментарии РИА Новости он отметил, что рабочая группа продолжает работу над подготовкой иска о возмещении материального ущерба.
"Сама концепция иска уже сложена", - сказал он, добавив, что "сейчас идет скрупулёзная работа по подтверждению каждой цифры суммы ущерба, нанесённого республике".
По словам Трофимова, "дело с подготовкой иска будет доведено до конца". Он также выразил уверенность в том, что организаторы блокад Крыма понесут заслуженное наказание.
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