Власти Крыма подписали приговор виновным в блокадах: "Дело будет доведено до конца"

Власти Крыма подписали приговор виновным в блокадах полуострова, в том числе и водной, пообещав, что ни один причастный к этому не уйдёт от ответственности. "Дело с подготовкой иска будет доведено до конца", - заявил глава комитета по законодательству крымского парламента, зампред рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

В комментарии РИА Новости он отметил, что рабочая группа продолжает работу над подготовкой иска о возмещении материального ущерба.

"Сама концепция иска уже сложена", - сказал он, добавив, что "сейчас идет скрупулёзная работа по подтверждению каждой цифры суммы ущерба, нанесённого республике".

По словам Трофимова, "дело с подготовкой иска будет доведено до конца". Он также выразил уверенность в том, что организаторы блокад Крыма понесут заслуженное наказание.