Власти Крыма ответили на "комичный" выпад Киева из-за выборов. Граждане поддержали: "Ну наложили"

Власти Крыма ответили на "комичный" выпад украинского правительства из-за выборов в Госдуму. Граждане России поддержали: "Ну наложили они там... кхм, дальше что?".

Накануне Совет национальной безопасности Украины (СНБО) принял решение ввести санкции против организаторов избирательного процесса "в Крыму и Донбассе". При этом стоит отметить, что выборы в Госдуму на территории Донбасса не проходят.

По словам вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, неадекватные оценки Киева касательно выборов на территории Крыма были ожидаемы.

"Другое дело, что все подобные решения как минимум комичные", - сказал он в комментарии РИА Новости.

Он отметил, что, исходя из последних заявлений от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, "это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир".

Русские пользователи Сети поддержали слова Бобкова:

"Ну наложили они там... кхм, дальше что?" - пишет Алекс Коршунов, который отметил, что Киев никого не испугал и никому хуже не сделал своими санкциями.

"Очень чётко подметили! именно "НАЛОЖИЛИ"!" - добавил Владимир Сергей.

"В комичной стране всё комично", - добавил Степан Краснов.