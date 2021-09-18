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Власти Крыма ответили на "комичный" выпад Киева из-за выборов. Граждане поддержали: "Ну наложили"
18 сентября 2021, 12:05 • 31 • Политика
Власти Крыма ответили на "комичный" выпад украинского правительства из-за выборов в Госдуму. Граждане России поддержали: "Ну наложили они там... кхм, дальше что?".
Накануне Совет национальной безопасности Украины (СНБО) принял решение ввести санкции против организаторов избирательного процесса "в Крыму и Донбассе". При этом стоит отметить, что выборы в Госдуму на территории Донбасса не проходят.
По словам вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, неадекватные оценки Киева касательно выборов на территории Крыма были ожидаемы.
"Другое дело, что все подобные решения как минимум комичные", - сказал он в комментарии РИА Новости.
Он отметил, что, исходя из последних заявлений от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, "это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир".
Русские пользователи Сети поддержали слова Бобкова:
"Ну наложили они там... кхм, дальше что?" - пишет Алекс Коршунов, который отметил, что Киев никого не испугал и никому хуже не сделал своими санкциями.
"Очень чётко подметили! именно "НАЛОЖИЛИ"!" - добавил Владимир Сергей.
"В комичной стране всё комично", - добавил Степан Краснов.
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