Власти Крыма ответили главе дипломатии ЕС на слова о непризнании выборов на полуострове

Заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о непризнании президентских выборов в Крыму было ожидаемым для крымских властей, а позиция европейской бюрократии касательно этого вопроса является нарушением международного права.

Напомним, глава дипломатии ЕС заявила, что европейские страны не признают выборы президента России в Крыму.

- Подчеркну, что это продолжение именно линии европейской бюрократии, потому как ни с кем из лидеров европейских стран не согласовывалась, а выстраивалась на уровне бюрократии Брюсселя. По мнению европейских бюрократов, права человека – в том числе права крымчан на референдум можно не замечать. Безусловно, такое заявление - это нарушение универсальных норм международного права, - рассказал КП-Крым заместитель председателя Совета министров Крыма – постоянный представитель РК при президенте РФ.

Официальные организации ЕС намеренно не направляют своих наблюдателей в Крым, чтобы «не подтверждать абсолютно демократический характер выборов на полуострове».

- Тем не менее, у наших западных партнеров большой интерес к Крыму и к выборам здесь. Они хотят знать реальную обстановку, поэтому у нас есть большое количество свидетельств, что на выборы приедет огромное количество зарубежных наблюдателей в Крым на выборы. Те, кто приезжают в Крым, видят, насколько мирная обстановка на полуострове и как в Крыму соблюдаются все демократические принципы, - заключил Георгий Мурадов.