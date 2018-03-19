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Власти Крыма об угрозах Порошенко: Он политический банкрот, который полностью себя дискредитировал

19 марта 2018, 20:09  •  144 • В России

Не успел ЦИК объявить окончательные результаты выборов президента России, как президент соседней Украины уже отреагировал на голосование в Крыму. На сей раз он пригрозил не только организаторам голосования и агитаторам, но и простым крымским избирателям:

- Мы должны отработать список тех лиц, которые планировали, содействовали, организовывали, агитировали или принимали участие в дерзком выборном процессе в Крыму и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти, - сказал Петр Порошенко.

Он добавил, что прошедшие вчера выборы президента на полуострове незаконны, потому как крымчане и севастпопольцы каким-то образом могут выбирать лишь президента соседней страны – то есть Украины…

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил президенту незалежной, что именно он виновен в убийствах десятков тысяч людей на Донбассе и организации блокад, а его рейтинг в Украине стремится к нулю.

- Не ему рассуждать о наших выборах и правах человека. Свое отношение к нынешнему украинскому режиму жители нашего полуострова выразили еще четыре года назад, прогнав Порошенко со своей земли пинками. Его хозяева в такой ситуации посоветовали бы ему «отойти и заткнуться». Крымчане как люди более образованные и воспитанные рекомендуют просто не лезть в чужие дела и заниматься проблемами своей страны, - отметил Сергей Аксенов.

Политическим банкротом Петра Порошенко считает и вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, которому скоро укажут его место на «свалке истории».

- В Украине сначала пугали всех организаторов выборов, потом членов избирательных комиссий, а теперь уже почти всех крымчан – почти миллион человек. Ну что он сможет сделать? Его скоро в самой Украине сметут. Мне представляется так, что в ближайшем времени от него отвернутся даже западные партнеры. Он полностью себя дискредитировал, и в ближайшее время ему скажут, что его место на свалке истории, - прокомментировал КП-Крым Ефим Фикс.

В свою очередь крымский политолог Владимир Джаралла уверен, что президент Украины не действует самостоятельно, а выполняет политическую волю стран Запада.

- Его выступление - это реализация западной политики по усилению давления на Россию – в том числе и через Крым. Совсем недавно эта политика стала актуальной, до этого не наблюдалось какой-либо активности в этом направлении. Как это заявление будет реализовано и использовано, мы узнаем достаточно быстро, - пояснил КП-Крым Владимир Джаралла.

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