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Власти Крыма о решении суда в Гааге: Крымские компании тоже могут взыскать ущерб с Украины

10 мая 2018, 17:09  •  43 • В России

Обращаться в суд, в том числе международный – это право любого гражданина или компании, однако Россия должна прежде всего придерживаться своего законодательства, считает вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Напомним, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге арбитраж обязал Россию возместить украинским компаниям ущерб, нанесенный при потере крымских активов в результате вхождения полуострова в состав РФ.

- Согласно конституции РФ, для нас приоритетом являются законы Российской Федерации. Безусловно, мы придерживаемся международного права, но мне кажется, мы должны его придерживаться его в той части, которая не противоречит российскому законодательству, - рассказал КП-Крым Ефим Фикс.

При этом он напомнил, что Украина из-за продовольственной, энергетической, транспортной и водной блокад, нанесла крымским бизнесменам колоссальные убытки.

- Наши предприниматели тоже имеют право обратиться в международные суды, чтобы взыскать потери уже с Украины в таком случае, – заключил вице-спикер Госсовета республики.

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