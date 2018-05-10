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Власти Крыма о решении суда в Гааге: Крымские компании тоже могут взыскать ущерб с Украины
10 мая 2018, 17:09 • 43 • В России
Обращаться в суд, в том числе международный – это право любого гражданина или компании, однако Россия должна прежде всего придерживаться своего законодательства, считает вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Напомним, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге арбитраж обязал Россию возместить украинским компаниям ущерб, нанесенный при потере крымских активов в результате вхождения полуострова в состав РФ.
- Согласно конституции РФ, для нас приоритетом являются законы Российской Федерации. Безусловно, мы придерживаемся международного права, но мне кажется, мы должны его придерживаться его в той части, которая не противоречит российскому законодательству, - рассказал КП-Крым Ефим Фикс.
При этом он напомнил, что Украина из-за продовольственной, энергетической, транспортной и водной блокад, нанесла крымским бизнесменам колоссальные убытки.
- Наши предприниматели тоже имеют право обратиться в международные суды, чтобы взыскать потери уже с Украины в таком случае, – заключил вице-спикер Госсовета республики.
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