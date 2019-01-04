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Власти Крыма назвали условие прохода кораблей Украины в Азовское море

04 января 2019, 19:39  •  35 • Украина
У кораблей Украины не будет никаких проблем с проходом в Азовское море в случае выполнения необходимых процедур и соблюдения международных правил прохода водных пространств, заявил вице-премьер крымского правительства — постпред РК при президенте Георгий Мурадов.
 
Reuters
 

«Никаких проблем с проходом в Азовское море для украинских кораблей нет. Нужно просто выполнить определённые процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мурадова, украинские власти «этого слышать не хотят», делая заявления, которые ставят безопасность под угрозу.

Ранее советник украинского президента Юрий Бирюков заявил, что Киев продолжит отправлять корабли через Керченский пролив. В госсовете республики прокомментировали слова Бирюкова, отметив, что вопросов к Украине не возникнет, если Киев будет запрашивать соответствующее разрешение в установленном порядке.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. Судом были арестованы все 24 военнослужащих.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал совместный призыв французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель к России освободить задержанных украинских моряков.

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