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Власти Крыма: МВД Украины создает "крымские подразделения" ради денег из бюджета

27 января 2018, 18:39  •  65 • В России

Министр МВД Украины Арсен Аваков хочет создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя, вероятно, чтобы получить побольше денег из госбюджета. Такое мнение выразил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

- Почти все подобные инициативы представителей украинской власти нужны только для этого. Вспомните, как они знаменитый забор Яценюка строили на груднице с Россией. Все это делается ради того, чтобы деньги получить, списать, отчитаться о результате и раструбить о каких-то мнимых победах и бонусах, - рассказал КП-Крым Дмитрий Полонский.

При этом вице-премьер отметил, что уже сейчас у Украины не хватает средств, чтобы содержать даже действующие подразделения.

- Осталось у них, грубо говоря, дву патрульные машины — да и то заправить денег нет. Думаю, в центре Киева они нарисуют условную карту Крыма и в его пределах полуостров будет «охранять» патрульная машина. Это будет большим прорывом и победой ведомства Арсена Авакова, - заключил вице-премьер.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины заявило о намерении создать специальные подразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю. По словам главы украинского ведомства Арсена Авакова, такие подразделения «будут работать на других участках» в Украине.

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