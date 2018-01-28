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Власти Крыма: Киев в 2014 году не хотел идти на компромисс с республикой

28 января 2018, 14:09  •  172 • В России

Украинские власти сразу после Майдана в 2014 году не собирались идти на компромисс с Верховным советом АРК и договариваться о расширении полномочий Крыма. Киев целенаправленно хотел «задушить и уничтожить» сопротивление крымчан, которые были не согласны с государственным переворотом. Об этом рассказал вице-спикер крымского парламента, председатель Комитета Госсовета республики по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс.

Он напомнил, что именно Верховный совет тогда еще АР Крым 27 февраля 2014 года принял решение о приведении референдума 25 мая, на котором и ставился вопрос о возвращении Конституции АРК 1992 года.

- Но украинская власть вначале через окружной суд Киева, а потом и через Конституционный суд отменила наш референдум и распустила Верховный совет Крыма. Все, что сейчас говорят в Киеве по поводу событий тех дней - ложь полнейшая и попытка оправдаться за те преступления, которые они совершили во времена Майдана, - рассказал КП-Крым Ефим Фикс.

Напомним, бывший представитель президента Украины в Крыму, депутат Рады Сергей Куницын рассказал, что в 2014 году Киев рассматривал вопрос о возвращении к конституции 1992 года, чтобы не дать полуострову воссоединиться с Россией.

По Конституции 1992 года Республика Крым была государством, входящим в состав Украины. Официальным языком и языком делопроизводства был русский язык. В марте 1995 года Верховная Рада Украины отменила Конституцию 1992 года, пост президента Крыма был упразднен.

Крым вошел в состав России по итогам состоявшегося в марте 2014 года референдума.

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