Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Жириновский: Госфинансирование дорог надо увеличить в два раза!
Полпред СКФО представил Ингушетии нового главу республики
"Знают, что Боинг сбили хохлы": Нидерланды поддержали возвращение Росс...
После "хорошего шага" Украины Волкер увидел "незаконные формирова...
Главная / Политика

Власти Крыма исключили вероятность контактов с постпредом Украины

27 июня 2019, 15:24  •  70 • Политика
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель исключил вероятность контактов властей полуострова с новым постоянным представителем Украины в Крыму Антоном Кореничевым. Об этом в четверг, 27 июня, пишет «РИА Новости».
«Вероятность каких-либо контактов с представителем, занимающим подобную фейковую должность, исключена. Ни о каких переговорах не может быть речи. Постпред Зеленского никакого отношения к Крыму не имеет. Всё это больше напоминает клоунаду, которую даже не стоит принимать во внимание», — подчеркнул он.
Гемпель напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России и работает с полпредом президента РФ в Южном федеральном округе.
26 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил «постоянного представителя» главы государства в Крыму. Им стал Кориневич Антон Александрович, который является кандидатом юридических наук, доцентом кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
26 июня 2019, 19:54
Олег Басилашвили призвал русский и грузинский народы не поддаваться на лозунги политиканов
27 июня 2019, 15:24
Украина согласилась отвести войска от Станицы Луганской. Надолго ли?
27 июня 2019, 15:24
СМИ сообщили о назначении Евкурова заместителем Шойгу
26 июня 2019, 21:09
Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов
26 июня 2019, 23:09
"Что я ему скажу - не ваше дело": Трамп готовится к "очень хорошей" встрече с Путиным
27 июня 2019, 15:24
Власти Крыма исключили вероятность контактов с постпредом Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июня 2019, 08:09
Что творят эти русские в Чёрном море!
23 июня 2019, 10:39
Президент Грузии, назвавшая Россию "врагом" и "оккупантом", внезапно вспомнила о российских туристах
23 июня 2019, 10:24
Пустые хранилища: на Украине заявили о критическом дефиците газа
24 июня 2019, 09:24
"Путин засовывает палец с солью в рану заложнику". Украинский актёр обнаружил, кто стоит за провокациями в Тбилиси
22 июня 2019, 23:09
Хотите есть хинкали на условиях Тбилиси - велком ту Джорджия! Соусом не обляпайтесь
24 июня 2019, 09:24
Украина получит транзит российского газа. Но только при двух условиях - Приходько
22 июня 2019, 18:24
"Мовный" закон Порошенко разбился о русский язык: Две трети украинцев сделали неожиданное признание
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.