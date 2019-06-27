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Власти Крыма исключили вероятность контактов с постпредом Украины
27 июня 2019, 15:24 • 70 • Политика
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель исключил вероятность контактов властей полуострова с новым постоянным представителем Украины в Крыму Антоном Кореничевым. Об этом в четверг, 27 июня, пишет «РИА Новости».
«Вероятность каких-либо контактов с представителем, занимающим подобную фейковую должность, исключена. Ни о каких переговорах не может быть речи. Постпред Зеленского никакого отношения к Крыму не имеет. Всё это больше напоминает клоунаду, которую даже не стоит принимать во внимание», — подчеркнул он.
Гемпель напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России и работает с полпредом президента РФ в Южном федеральном округе.
26 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил «постоянного представителя» главы государства в Крыму. Им стал Кориневич Антон Александрович, который является кандидатом юридических наук, доцентом кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
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