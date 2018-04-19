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Власти Крыма: давлением на участников ЯМЭФ Украина делает рекламу форуму
19 апреля 2018, 13:54 • 40 • Политика
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Украины, оказывая давление на зарубежных участников Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), только делают ему рекламу, считает вице-премьер правительства Крыма - министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский.
Ранее вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявлял о давлении со стороны Украины и Евросоюза на иностранных политиков и бизнесменов, приглашенных на ЯМЭФ.
"Чем больше Украина говорит о том, как нельзя в Крыму проводить форумы, что не нужно в Крым приезжать, какие будут санкции в отношении людей, которые сюда приедут, тем больше она создает рекламу форуму. Мы им [властям Украины] за это благодарны", - сказал Полонский корреспонденту ТАСС.
По словам вице-премьера, "главное не в том, кто и как оказывает давление, а как на него реагируют участники форума". "Все реагируют со смехом, и это давление абсолютно не является препятствием для того, чтобы приехать в Крым", - отметил собеседник агентства.
По словам Полонского, среди участников форума есть и представители Украины. "Организаторы форума абсолютно точно не вводили никаких ограничений для представителей ни одной страны. Все, кто хотел сюда приехать, приехали", - отметил он.
Полонский так сообщил, что ожидает от форума не только экономический, но и политический эффект.
"Если говорить об экономической составляющей, то речь идет не о десятках, а сотнях миллиардов [рублей] инвестиций [в экономику Крыма]. Ожидаем также хорошего политического общения, в том числе и с представительной делегацией Сирии, которая прибыла на форум. Очень много секций посвящено рассмотрению политических вопросов. Поэтому мы ожидаем хорошего диалога и взаимодействия", - сказал он.О ЯМЭФ
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем примут участие около трех тыс. человек из 60 стран. Главная тема Четвертого ЯМЭФ - "Будущее мира. Будущее России".
ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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