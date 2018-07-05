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Власти Крыма: Давление Украины на иностранцев еще больше стимулирует их посетить Крым

05 июля 2018, 18:54  •  70 • В России

Давление украинских властей на делегации, собирающиеся приехать в Крым, только прибавляют решимости политикам и общественным деятелям посетить полуостров, считает вице-премьер Крыма Георгий Мурадов.

Напомним, киевские власти возмутились намерением депутатов парламента Словакии отправиться в Крым, чтобы воочию убедиться, как живется жителям полуострова после присоединения к России. Со слов депутата Национального совета Словакии Петра Марчека, Украина пригрозила участникам словацкой делегации запретить въезд в страну, о чем проинформировала МИД европейского государства.

- Это обычная ситуация, они (официальный Киев.- Авт.) на каждую делегацию оказывают такое давление, но это влияет совершенно в другую сторону. Люди еще быстрее решаются ехать, потому что становится интересно, почему же не рекомендуют и что там происходит. Это, по существу, - поощрение поездок политиков и общественных деятелей в Крым, которые хотят самостоятельно ознакомиться с ситуацией на полуострове, - рассказал КП-Крым Георгий Мурадов.

Дата приезда 10 делегатов из Словакии пока неизвестна, но визит должен состоятся до конца лета.

За последние годы Крым, несмотря на активное противодействие Украины и властей Западных стран, посетило множество делегаций из разных стран мира – на полуостров приезжали политики и общественные деятели из Германии, Франции, Норвегии, Нигерии, Испании, Италии и множества других стран.

Многие из них были наблюдателями на недавних президентских выборах в Крыму, что также вызвало бурную реакцию со стороны украинского МИДа.

Из-за своих частых визитов на полуостров иностранные делегаты подвергаются давлению со стороны официальных властей у себя на родине. Кроме того, они попадают в скандальный украинский сайт "Миротворец", что фактически означает запрет на въезд в незалежную.

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