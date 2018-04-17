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Власти Кривого Рога объявили 18 апреля днём траура по погибшим в ДТП
17 апреля 2018, 14:54 • 53 • Украина
Мэр украинского города Кривого Рога Юрий Вилкул объявил среду, 18 апреля, днём траура по погибшим в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Криворожского городского исполнительного комитета.
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«Мэр города выразил соболезнования родным и близким погибших. По распоряжению городского главы 18 апреля в Кривом Роге объявлен траур по погибшим в ДТП», — приводит сообщение «Укринформ».
Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством»).
Ранее стало известно, что при столкновении трёх транспортных средств в Кривом Роге по меньшей мере восемь человек погибли и 17 пострадали.
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