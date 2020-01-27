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Власти Китая предсказали ускорение эпидемии коронавируса

27 января 2020, 01:09  •  19 • В мире
Власти Китая предсказали ускорение эпидемии коронавируса, который претерпевает определённые изменения.
Новый китайский коронавирус претерпевает метамарфозы. Об этом сообщили в Госкомитете по делам здравоохранения Китайской Народной Республики.
Согласно предварительным данным, эпидемия перетекла в более сложную стадию, так как способность коронавируса переходить от одного человека к другому усилилась. Медики не исключают, что число заражённых вскоре возрастёт.
"Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьёзную и сложную стадию", - цитирует комментарий ТАСС.
Как добавляют эксперты, сам вирус на 90% схож с коронавирусом у летучих мышей, что обитают в районе города Чжоушань провинции Чжэцзян.
"Исследования за рубежом также показали сходство на 96% с коронавирусом ещё одного вида летучей мыши", - добавили в Наццентре по профилактике и контролю заболеваний КНР.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что ни у кого из шести госпитализированных в Москве китайских туристов не нашли коронавирус. Однако у ряда пациентов диагностирован грипп А.

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