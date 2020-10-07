Власти Киргизии защитили деньги в банкоматах от мародёров. Способ выбрали радикальный

Жителей Киргизии временно лишили возможности пользоваться банкоматами, передаёт "Sputnik Кыргызстан".

Репортёры агентства связались с представителями ряда крупных кредитных организаций республики, которые подчеркнули, что данная финансовая операция действительно пока недоступна для клиентов.

Руководитель Союза банков страны Анвар Абдраев между тем пояснил, что это связано с мерами безопасности. В целях охраны средств от мародёров все купюры были извлечены из банкоматов.

Он напомнил о прошлом "печальном опыте" - о "Тюльпановой революции" 2005 года и госперевороте 2010-го.

Тогда доходило до того, что некоторые лица взламывали банкоматы, было мародёрство, - пояснил Абдраев.

При этом он добавил, что отделения кредитных организаций и банкоматы, возможно, возобновят работу уже 7 октября.

Напомним, в стране накануне вечером вспыхнули масштабные протесты. Митингующие выражают несогласие с итогами прошедших парламентских выборов. Сегодня результаты голосования признал нелегитимными киргизский Центризбирком.