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Власти Киргизии защитили деньги в банкоматах от мародёров. Способ выбрали радикальный
07 октября 2020, 00:25 • 49 • В мире
Власти Киргизии защитили деньги в банкоматах от мародёров. Способ выбрали радикальный - так, все купюры из них были попросту извлечены. Жёсткое решение объяснили "печальным опытом" - госпереворотами прошлых лет.
Жителей Киргизии временно лишили возможности пользоваться банкоматами, передаёт "Sputnik Кыргызстан".
Репортёры агентства связались с представителями ряда крупных кредитных организаций республики, которые подчеркнули, что данная финансовая операция действительно пока недоступна для клиентов.
Руководитель Союза банков страны Анвар Абдраев между тем пояснил, что это связано с мерами безопасности. В целях охраны средств от мародёров все купюры были извлечены из банкоматов.
Он напомнил о прошлом "печальном опыте" - о "Тюльпановой революции" 2005 года и госперевороте 2010-го.
При этом он добавил, что отделения кредитных организаций и банкоматы, возможно, возобновят работу уже 7 октября.
Напомним, в стране накануне вечером вспыхнули масштабные протесты. Митингующие выражают несогласие с итогами прошедших парламентских выборов. Сегодня результаты голосования признал нелегитимными киргизский Центризбирком.
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