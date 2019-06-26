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Власти Киева обещают повторно переименовать проспекты в честь Бандеры и Шухевича

26 июня 2019, 14:39  •  56 • Украина

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Городская администрация Киева заявила, что повторно переименует проспекты в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича после того, как во вторник окружной суд города отменил прежнее решение об их переименовании.

"Реванша не будет! - заявил в среду мэр Киева Виталий Кличко. - Во-первых, мы готовим апелляцию на решение Окружного административного суда. Во-вторых, на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов".

Во вторник суд отменил прежнее решение Киевского городского совета о переименовании двух киевских проспектов, которые ранее носили названия Московский и Ватутина, в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Это было сделано в рамках так называемого закона о декоммунизации, принятого на Украине после государственного переворота в 2014 году. После вступления закона в силу на Украине начали массово переименовывать населенные пункты и улицы, в названиях которых есть упоминание о советском прошлом или о связях с Россией. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

В мае 2015 года теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко подписал также закон о героизации Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), а также их лидеров Романа Шухевича и Степана Бандеры, признав их деятельность "борьбой за независимость страны".

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