|
Власти Казахстана взяли под контроль все акиматы в республике
07 января 2022, 15:15 • 140 • Политика
Власти Казахстана объявили о взятии под контроль всех акиматов в республике.
В Казахстане власти освободили от участников беспорядков все здания администрации - акиматы.
Учреждения взяты под усиленный контроль сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 7 января сообщает гостелеканал "Хабар 24". Информацию подтвердили в МВД Казахстана.
Беспорядки начались в республике 2 января, произошли столкновения протестующих с силовиками. Убито несколько протестующих, погибли сотрудники правопорядка, есть раненые. Кровавые столкновения произошли в Алма-Ате. Президент Токаев ввёл в стране режим ЧС до 19 января. В республику переброшены миротворцы в рамках ОДКБ.
Токаев также отправил в отставку правительство Казахстана и сменил первого президента Назарбаева на посту главы Совета безопасности.
Подпишитесь на нас
140
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 января 2022, 21:30
|
01 января 2022, 11:05
|
03 января 2022, 20:15
|
04 января 2022, 22:30
|
06 января 2022, 12:25
|
04 января 2022, 22:30
|
06 января 2022, 03:05