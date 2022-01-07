Власти Казахстана взяли под контроль все акиматы в республике

Власти Казахстана объявили о взятии под контроль всех акиматов в республике.

В Казахстане власти освободили от участников беспорядков все здания администрации - акиматы.

Учреждения взяты под усиленный контроль сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 7 января сообщает гостелеканал "Хабар 24". Информацию подтвердили в МВД Казахстана.

Беспорядки начались в республике 2 января, произошли столкновения протестующих с силовиками. Убито несколько протестующих, погибли сотрудники правопорядка, есть раненые. Кровавые столкновения произошли в Алма-Ате. Президент Токаев ввёл в стране режим ЧС до 19 января. В республику переброшены миротворцы в рамках ОДКБ.

Токаев также отправил в отставку правительство Казахстана и сменил первого президента Назарбаева на посту главы Совета безопасности.