Власти Казахстана отказались от русского языка. Пока в одном сегменте

Власти Казахстана приняли решение отказаться от использования русского языка. Пока только в одном сегменте общественной жизни.

По данным "РИА Новости", парламент Казахстана на пленарном заседании в среду принял изменения и дополнения депутатов в проект законодательных поправок по вопросам визуальной информации, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и на вывесках. Простыми словами, власти отменили обязательное использование русского языка в рекламе и на вывесках.

Ранее политолог Максим Вилисов отметил, что Казахстан, как и все постсоветские республики, идёт по пути отмежевания от России.

"Произошла волна переименований в северной части страны, где названия исторически русские менялись на казахские", - указал он.

Кроме того, казахская элита пытается продвинуть так называемую казахизацию. Однако часто это делается спорными методами, вплоть до откровенного экстремизма, признал эксперт. Таким образом, Россия стоит перед сложным выбором и политика должна быть очень тонкой - чтобы и русских в Казахстане поддержать, и ситуацию не ухудшить.