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Власти Казахстана обещали "жёстко пресекать" языковые "рейды": "Пещерный национализм"
12 августа 2021, 14:25 • 144 • Политика
Власти Казахстана назвали "пещерным национализмом" случаи "языковых рейдов" в стране, во время которых выявляют случаи употребления русского языка.
Вызвавшие широкий отрицательный резонанс "языковые рейды" в Казахстане первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал "пещерным национализмом".
Как сообщал Царьград, ранее по Казахстану прокатилась волна "языковых рейдов", в которых националисты проверяли ценники на госязыке и владение казахским языком у продавцов. Многих заставляли извиняться на камеру. Организатором "рейдов" был местный житель Куат Ахметов.
- цитирует слова чиновника Абаева РИА Новости.
По словам чиновника, такие инциденты происходят "по всему миру", однако такие "рейды" в Казахстане не "поощряются государством или являются тенденцией".
- отметил Абаев.
По словам чиновника, русским языком в Казахстане владеет 90 % населения, более 30 % школьников обучается на русском языке, при этом доля русских в населении Казахстана составляет 20 %. Абаев отметил, что в стране 23 тысячи учителей русского языка и литературы, это больше любой другой страны Средней Азии. Он считает, что "несправедливо" говорить об ущемлении русского языка в Казахстане.
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