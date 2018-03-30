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Власти Канады заявили о несоответствии Украины безвизовым требованиям страны
30 марта 2018, 11:09 • 17 • Украина
Правительство Канады считает, что Украина пока не отвечает требованиям Оттавы для введения безвизового режима. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на соответствующий документ правительства Канады.
globallookpress.com © Artur Widak/ZUMAPRESS.com
«Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины», — отмечается в документе.
В Канаде пояснили, что в перечень критериев для введения безвизового режима входят социально-экономические условия, миграционные тренды, соблюдение прав человека, безопасность и другие требования.
Ранее посол Украины призвал Канаду пересмотреть свою визовую политику.
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