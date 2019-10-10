Власти Ирана отпустили Юлию Юзик

ТЕГЕРАН, 10 октября. /ТАСС/. Власти Ирана приняли решение отпустить задержанную ранее российскую гражданку Юлию Юзик, она вылетела в Москву. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Тегеране, опубликованном в четверг.

"В результате совместных усилий МИД России и российского посольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик, - говорится в сообщении. - Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву".