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Власти Ирана отпустили Юлию Юзик
10 октября 2019, 02:24 • 88 • Политика
ТЕГЕРАН, 10 октября. /ТАСС/. Власти Ирана приняли решение отпустить задержанную ранее российскую гражданку Юлию Юзик, она вылетела в Москву. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Тегеране, опубликованном в четверг.
"В результате совместных усилий МИД России и российского посольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик, - говорится в сообщении. - Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву".
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