Власти Греции распродают страну с молотка

Крупнейший в Европе морской пассажирский порт Пирей стал китайским

Как сообщил греческий сайт «Русские Афины», один из самых роскошных в стране курортов Порто Каррас в Халкидики (Центральная Македония) переходит в руки нового владельца. Его нынешний хозяин – греческая компания Technical Olympic – подписал меморандум о взаимопонимании с Belterra Investments, принадлежащей Ивану Саввидису, понтийскому греку с российским паспортом. Цена, предложенная этим бизнесменом за кусок греческой земли, близка к 300 миллионам евро.

Порт Каррас

Потеряли греки контроль и над другим знаковым объектом недвижимости – островом Скорпиос в Эгейском море, бывшим владением легендарного «золотого грека» Аристотеля Онассиса. Его приобрел другой выходец из России миллиардер Дмитрий Рыболовлев, бывший владелец компании «Уралкалий». В интервью кипрскому журналу Cypriot Wealth Management он обещал «устроить рай» на этой части суши себе и своим близким. По словам миллиардера, на Скорпиосе появится первый суперроскошный жилой объект в Греции, где будут фешенебельный комплекс со СПА, ресторанами, пристанью для яхт, аэродром и площадка для вертолётов, ферма для выращивания сельскохозяйственных культур и т. п.

Остров Скоприос

Распродажа греческих островов идёт полным ходом, и занимаются этим греческие власти. До недавнего времени правительство Греции выставляло на продажу только отдельные объекты, а до 2013 года иностранцы могли претендовать лишь на долгосрочную аренду острова. Ситуация изменилась несколько лет назад после наступления долгового кризиса. Государственный долг, превысивший ранее 300 млрд евро, заставил греческое правительство искать новые решения для пополнения казны. 6 тыс. островов в Эгейском, Ионическом, Адриатическом и Средиземном морях стали «активом», с помощью которого погрязшее в долгах греческое государство пытается поправить дела. Из-за кризиса и долгов распродают свою недвижимость и частные владельцы, которым принадлежат 10 % греческих островов.

Порт Пирей

Недавно контрольный пакет акций крупнейшего в стране порта Пирей купила китайская компания Cosco. Китайцы начали издалека. Сначала в 2008 году компания Cosco получила лицензию на управление пирейским причалом на 30 лет за 490 миллионов евро. Потом соглашение было продлено ещё на пять лет, и было выдано разрешение на строительство третьего терминала. Затем Cosco в четыре раза увеличила объёмы перегрузки контейнеров и довела его почти до 3 миллионов единиц в год. Скоро этот объем увеличится до 6,2 миллиона контейнеров. При этом, обслуживая 18 миллионов пассажиров, Пирей является крупнейшим пассажирским портом в Европе.

Для Китая Греция является перевалочным пунктом «Нового шёлкового пути» между Европой и Ближним Востоком. Находящийся в северной части Средиземного моря Пирей ближе всего к Суэцкому каналу. Отсюда Пекину удобно «осваивать» внутренний рынок Евросоюза. Электронная китайская корпорация Huawei уже открыла свой логистический центр в Пирее.

Делают китайцы в Греции и другие инвестиции. В июне 2017 Национальная электросетевая корпорация Китая приобрела 24% акций государственной электросетевой компании Греции ADMIE стоимостью 320 млн евро. В 2014 году было заключено соглашение о взаимопонимании между китайской строительной корпорацией Sinohydro и греческой Terna Energy о развитии проектов по использованию возобновляемых источников энергии на сумму более чем $1,2 млрд.

В ноябре 2017 года Shenhua Group заключила соглашение о приобретении 75%-ной доли в четырёх ветряных электростанциях, принадлежащих Copelouzos Group. Сама компания оценивает стоимость будущих проектов, связанных с развитием источников возобновляемой энергии, в 3 млрд евро.

Одним из самых обсуждаемых сегодня проектов Греции стал «Элинникон» – амбициозный план превращения бывшего столичного аэропорта в огромную парковую зону. Инвестором, который вложит в проект 8 млрд евро, стал международный консорциум в составе китайского конгломерата Fosun Group, арабского застройщика Eagle Hills и греческой компании Latsis Group.

Посол США в порту Александруполис

Не дремлют и американцы. США планируют участвовать в приватизации стратегически важного греческого порта Александруполис с расчётом запереть Россию в Чёрном море.

Распродавать прибыльные объекты инфраструктуры греки начали не от хорошей жизни. Торговля страной с молотка стала следствием финансового кризиса, перешедшего в хронический. А передача государственной собственности в частные руки – одно из главных условий международных кредиторов при кредитовании Греции.

За годы кризиса в стране закрылись около 230 тыс. предприятий, были сокращены зарплаты и пенсии, урезаны расходы на социальные нужды. В 2015 году добавился кризис с мигрантами. Жизнь в Греции за последние годы изменилась до неузнаваемости. 300 тыс. греков при всём населении 11 млн человек покинули родину в поисках лучшей жизни.

Экономические прогнозы для всей Европы тоже далеки от оптимистических. Недавно Еврокомиссия понизила прогнозы по крупнейшим экономикам ЕС.