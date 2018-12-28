|
Власти Германии решили взять под контроль финансирование мечетей
28 декабря 2018, 02:39 • 15 • В мире
Угроза распространения исламского фундаментализма среди мусульман, живущих в Германии, заставляет власти страны взять под свой контроль финансирование местных мечетей из-за рубежа, в частности из Саудовской Аравии.
Немецкое федеральное правительство намерено взять под свой контроль финансовые потоки из Саудовской Аравии и стран Персидского залива, которые направлены на поддержку мечетей Германии. На этот шаг власти идут, опасаясь распространения радикальных идей и исламского фундаментализма среди мусульманских общин в стране.
МИД Германии обратился к властям Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и других стран с просьбой заранее информировать о намерении пожертвовать денежные средства для тех или иных мечетей.
Предпосылкой к такому решению немецких властей стал секретный доклад, представленный контрразведкой, в котором предупреждалось о потенциальной угрозе государству со стороны мусульманских радикалов и их детей. При этом МВД Германии признало целесообразным установить полицейское наблюдение за детьми младше 14 лет, воспитывающимися в таких семьях.
Подпишитесь на нас
15
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
26 декабря 2018, 01:54
|
21 декабря 2018, 14:39
|
25 декабря 2018, 22:39
|
25 декабря 2018, 06:24
|
23 декабря 2018, 20:36
|
25 декабря 2018, 15:54
|
26 декабря 2018, 21:24