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Власти Германии решили взять под контроль финансирование мечетей

28 декабря 2018, 02:39  •  15 • В мире
Угроза распространения исламского фундаментализма среди мусульман, живущих в Германии, заставляет власти страны взять под свой контроль финансирование местных мечетей из-за рубежа, в частности из Саудовской Аравии.
Немецкое федеральное правительство намерено взять под свой контроль финансовые потоки из Саудовской Аравии и стран Персидского залива, которые направлены на поддержку мечетей Германии. На этот шаг власти идут, опасаясь распространения радикальных идей и исламского фундаментализма среди мусульманских общин в стране.
МИД Германии обратился к властям Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и других стран с просьбой заранее информировать о намерении пожертвовать денежные средства для тех или иных мечетей.
Предпосылкой к такому решению немецких властей стал секретный доклад, представленный контрразведкой, в котором предупреждалось о потенциальной угрозе государству со стороны мусульманских радикалов и их детей. При этом МВД Германии признало целесообразным установить полицейское наблюдение за детьми младше 14 лет, воспитывающимися в таких семьях.

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