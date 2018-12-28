Власти Германии решили взять под контроль финансирование мечетей

Угроза распространения исламского фундаментализма среди мусульман, живущих в Германии, заставляет власти страны взять под свой контроль финансирование местных мечетей из-за рубежа, в частности из Саудовской Аравии.

Немецкое федеральное правительство намерено взять под свой контроль финансовые потоки из Саудовской Аравии и стран Персидского залива, которые направлены на поддержку мечетей Германии. На этот шаг власти идут, опасаясь распространения радикальных идей и исламского фундаментализма среди мусульманских общин в стране.

МИД Германии обратился к властям Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и других стран с просьбой заранее информировать о намерении пожертвовать денежные средства для тех или иных мечетей.

Предпосылкой к такому решению немецких властей стал секретный доклад, представленный контрразведкой, в котором предупреждалось о потенциальной угрозе государству со стороны мусульманских радикалов и их детей. При этом МВД Германии признало целесообразным установить полицейское наблюдение за детьми младше 14 лет, воспитывающимися в таких семьях.