Власти Германии ответили на требование экологов по "Северному потоку - 2"

Германия проведёт проверку заявки экологов по "Северному потоку - 2". Борцы за экологию утверждают, что нужно остановить строительство газопровода до новой проверки.

Власти Германии ответили на заявку немецких экологов о приостановке строительства газопровода "Северный поток - 2" до выяснения его влияния на окружающую среду. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило, что рассмотрит заявку экологов.

Это уже далеко не первая попытка всевозможных "экологических" организаций помешать завершению проекта "Северный поток - 2". На этот раз сорвать строительство газопровода пытается Deutsche Umwelthilfe (DUH). Организация утверждает, что разрешение на строительство "Северного потока - 2" не учитывает "новые научные данные" о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа.

Заявка поступила сегодня и внимательно изучается,

- цитирует ТАСС комментарий немецкого ведомства.

Напомним, что проект "Северный поток - 2" почти близок к завершению. Это признали даже в США и отказались от введения новых санкций. Тем не менее атаки на проект не прекращаются, особенно в преддверии выборов в Германии, где к власти рвётся партия "Зеленые", выступающая против газопровода.