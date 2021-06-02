Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
Главная / Политика

Власти Германии ответили на требование экологов по "Северному потоку - 2"

02 июня 2021, 20:35  •  167 • Политика
Германия проведёт проверку заявки экологов по "Северному потоку - 2". Борцы за экологию утверждают, что нужно остановить строительство газопровода до новой проверки.
Власти Германии ответили на заявку немецких экологов о приостановке строительства газопровода "Северный поток - 2" до выяснения его влияния на окружающую среду. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило, что рассмотрит заявку экологов.
Это уже далеко не первая попытка всевозможных "экологических" организаций помешать завершению проекта "Северный поток - 2". На этот раз сорвать строительство газопровода пытается Deutsche Umwelthilfe (DUH). Организация утверждает, что разрешение на строительство "Северного потока - 2" не учитывает "новые научные данные" о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа.
Заявка поступила сегодня и внимательно изучается,
- цитирует ТАСС комментарий немецкого ведомства.
Напомним, что проект "Северный поток - 2" почти близок к завершению. Это признали даже в США и отказались от введения новых санкций. Тем не менее атаки на проект не прекращаются, особенно в преддверии выборов в Германии, где к власти рвётся партия "Зеленые", выступающая против газопровода.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



167
Источник
Похожие новости
02 июня 2021, 03:10
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-детски"
02 июня 2021, 06:50
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
02 июня 2021, 01:20
Судан объяснил пересмотр соглашения по базе России. Без США не обошлось
02 июня 2021, 10:30
В отмене рейсов между Россией и Германией обнаружен "очень неприятный знак"
02 июня 2021, 03:10
Германия не дала разрешение на полёт двух рейсов из России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2021, 00:55
"Да там ПВО ещё направить!": Украинец раскричался в эфире, защищая Белоруссию
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
01 июня 2021, 09:45
Нет - и точка: Вучич закрыл вопрос с Россией
02 июня 2021, 03:10
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-детски"
29 мая 2021, 19:25
В России выступили за признание независимости республик Донбасса
31 мая 2021, 01:40
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
27 мая 2021, 08:45
Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.