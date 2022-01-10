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Власти Германии ответили на дерзкое требование украинского посла
10 января 2022, 15:35 • 195 • Политика
Кабмин ФРГ ответил на дерзкое требование украинского посла в Германии Андрея Мельника.
Ранее Мельник в интервью медиагруппе FUNKE заявил о том, что ФРГ несёт ответственность за Украину, а потому обязана продать Киеву оборонительное вооружение.
При этом, отметил посол, "с точки зрения морали" позиция Германии не предоставлять вооружение в страны, находящиеся в военном конфликте, "абсолютно излишняя". По словам Мельника, Германия обязана "срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением".
В ответ на требование украинского посла в кабмине ФРГ заявили о том, что конфликт на Украине не решить военными методами.
В комментарии ТАСС заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман заявила о том, что правительство её страны считает, что конфликт на Украине может быть решён исключительно политически и ипломатически.
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