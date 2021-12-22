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Власти Германии оправдались за запрет RT DE. Русский сенатор выступила с требованием

22 декабря 2021, 21:15  •  161 • Политика
Власти Германии оправдались за запрет вещания телеканала RT DE в Европе. Русский сенатор Ольга Ковитиди выступила с требованием и напомнила, что будет в случае его невыполнения.
Представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге прокомментировал прекращение вещания в Европе телеканала RT DE. Он заявил, что этот вопрос не относится к компетенции правительства.
Представитель немецкого Министерства иностранных дел Андреа Зассе добавила, что данный вопрос - "дело медиарегулятора".
Напомним, что медиарегулятор Германии MABB заставил Eutelsat 9В (европейский оператор сотовой связи) снять с вещания на своей платформе телеканал RT DE, который из московской студии вещает на немецком языке. Регулятор мотивировал свои действия тем, что большая часть сотрудников немецкоязычного сегмента работают в столице Германии. Следовательно, предназначенный для немцев контент должен быть под юрисдикцией ФРГ.
Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что в случае с телеканалом нарушены нормы международного права. Снятие с платформы оператора Eutelsat 9В сенатор назвала неправомерным.
По её мнению, MABB и Eutelsat 9В должны возместить причинённый ущерб.
"Лучше в добровольном порядке, поскольку в противном случае указанное нарушение законодательства принесёт ещё и серьёзные репутационные риски", - приводит слова Ковитиди RT.

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