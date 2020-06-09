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Власти Ганы объявили о смертельной пандемии в США. И вирусы тут совершенно ни при чём

09 июня 2020, 14:00  •  87 • Политика
Власти Ганы объявили, что в США продолжается смертельная пандемия. Вирусы тут совершенно ни при чём. Речь идёт о расизме. Решение проблемы тоже было предложено.
Заявление сделала Барбара Отенг-Гьяси - министр туризма, искусства и культуры Ганы. По её мнению, в США расизм "продолжает оставаться смертельной пандемией". И длится это уже четыре века. Эти слова были произнесены в связи с массовыми протестами, спровоцированными смертью афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушил белый полицейский при задержании. Возможно, смерть Флойда станет последним проявлением расизма не только в США, но и во всём мире, надеется министр.
Издание Ghana Web пишет, что власти Ганы готовы принять всех афроамериканцев, которые захотят вернуться в Африку. Эта правительственная инициатива "Год возвращения" начала действовать ещё в 2019-м.
Отенг-Гьяси добавила, что в Гане готовы встретить любого темнокожего, чтобы он мог жить "вдали от расовых злоупотреблений".

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