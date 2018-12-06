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Власти Франции склонились перед «желтыми жилетами»: Объявлен годовой мораторий на повышение налогов

06 декабря 2018, 07:09  •  113 • Политика
«Желтые жилеты», устроившие погромы в Париже, заставили склониться власти Франции. Нацсобрание одобрило годовой мораторий на повышение налогов на топливо.
Власти Франции не будут повышать налоги на топливо в 2019 году. Нацсобрание одобрило введение годового моратория на рост налогов на топливо после прокатившихся по Парижу погромов, устроенных «желтыми жилетами». Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Сообщается, что изначально мораторий предполагалось ввести на полгода в качестве одной из мер по деэскалации протестных акций активистов движения «Желтые жилеты», недовольных ростом налогов. Тем не менее в конечном итоге было принято решение увеличить срок моратория до 12 месяцев.
«После объявления во вторник о приостановке на полгода повышения налогов на топливо Елисейский дворец заявил, что это повышение в конечном итоге будет отменено на 2019 год», - сообщает телеканал.
Напомним, что в минувшие выходные «желтые жилеты» устроили настоящий ад в Париже. Активисты разгромили и разграбили десятки магазинов и ресторанов, сожгли свыше 100 машин и подожгли несколько зданий. Пострадало 110 протестующих и 23 правоохранителя, еще порядка 412 активистов доставили в полицию. Ущерб от погромов оценивается в диапазоне от 3 до 4 миллионов евро.

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