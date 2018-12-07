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Власти Франции мобилизовали бронетехнику для борьбы с «желтыми жилетами»

07 декабря 2018, 05:54  •  73 • Политика
Более 89 тысяч полицейских будут мобилизованы во Франции 8 декабря, на которое запланирована новая акция «желтых жилетов». Также власти мобилизовали бронетехнику для борьбы с протестующими.
Власти Франции мобилизовали 89 тысяч полицейских для обеспечения порядка во время новой акции «желтых жилетов», протестующих против повышения налогов на топливо. Также планируется вывести на улицы Парижа бронетехнику для подавления возможных беспорядков. Об этом заявил лично премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
Новая акция протеста «желтых жилетов» назначена на субботу 8 декабря. В этот день Эйфелева башня и множество парижских музеев, включая Лувр, останутся закрытыми. Полиция рекомендовала владельцам магазинов и ресторанов поступить аналогичным образом.
Напомним, акция протеста «желтых жилетов», прошедшая в Париже в субботу 1 декабря, закончилась массовыми погромами, в ходе которых было сожжено свыше 100 машин, разорены и разграблены десятки магазинов и ресторанов, а также подожжены несколько зданий. Городу был нанесён ущерб превышающий 4 миллиона евро.

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