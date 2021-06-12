Власти Эстонии подтвердили ликвидацию русских школ

О переводе всего образования на эстонский язык официально заявила премьер-министр

Действующее правительство Эстонии было сформировано недавно – в январе текущего года из представителей Центристской партии и Партии Реформ. Представляя свою программу, новое правительство старательно обходило вопрос о будущем русскоязычного образования в стране, создавая впечатление, что никаких гонений на русскоязычные школы не планируется.

Оппозиционный депутат Рийгикогу (парламент Эстонии) Раймонд Кальюлайд уверен, что было решено не поднимать этот вопрос до осенних муниципальных выборов, тогда как подготовка к ликвидации русскоязычного образования идёт полным ходом.

«Министерство образования однозначно готовится к переходу на эстоноязычное образование, для этого создана рабочая группа, которая уже начала работать под руководством министра, и план должен быть разработан где-то к ноябрю этого года. Очень удобно – после местных выборов. Министр образования Лийна Керсна говорила ещё в апреле перед парламентом, что существует цель – перевести все школы на эстонский язык к 2035 году, но министр надеется, что можно это делать и быстрее»,

– рассказал депутат.

Оппозиционные депутаты направили официальный запрос премьер-министру Эстонии Кае Каллас – можно ли запуск программы действий в области образования считать подготовкой правительства к переходу на эстоноязычное образование?

Премьер-министр официально подтвердила, что Министерство образования и науки получило задание составить план действий по переходу всего образования в стране на государственный язык. Переход должен произойти не позже 2035 года.

«Этот план действий следует понимать именно так, как написано: запускается план действий по образованию на эстонском языке, чтобы дать каждому равную возможность участвовать в общественной и трудовой жизни, а также продолжить учебу на следующей образовательной ступени. А данное Министерству образования и науки задание составить план действий в области эстоноязычного образования можно считать подготовкой к переходу на образование на государственном языке»,

– подтвердила Кая Каллас.

Интриги больше нет, как и надежды на Центристскую партию, которая позиционировала себя как защитницу русскоязычного образования в Эстонии. Хотя некоторые представители этой партии уверяют, что продолжат свою борьбу и будут отстаивать права русскоязычного населения.

А депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски не сомневается – правительству не удастся осуществить свой план, ведь для этого придётся менять Закон об основной школе, чего не допустят депутаты парламента.

«Этого мы не допустим, поскольку считаем, что по ряду причин выбор языка обучения должен оставаться за родителями. Я не буду спекулировать и пытаться говорить о том, что может произойти через много лет. Однако совершенно точно могу подтвердить то, что пока центристы находятся в правительственной коалиции, перехода русских школ на эстонский язык не будет»,

– пообещала депутат.

Между тем Министерство образования уже начало работу над своим планом…