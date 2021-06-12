Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украи...
Нападение нацистов на русских дипломатов во Львове попало на видео
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
Зеленский приступил к экономическому уничтожению Белоруссии
Главная / В мире

Власти Эстонии подтвердили ликвидацию русских школ

12 июня 2021, 02:25  •  35 • В мире
О переводе всего образования на эстонский язык официально заявила премьер-министр
Действующее правительство Эстонии было сформировано недавно – в январе текущего года из представителей Центристской партии и Партии Реформ. Представляя свою программу, новое правительство старательно обходило вопрос о будущем русскоязычного образования в стране, создавая впечатление, что никаких гонений на русскоязычные школы не планируется.
Оппозиционный депутат Рийгикогу (парламент Эстонии) Раймонд Кальюлайд уверен, что было решено не поднимать этот вопрос до осенних муниципальных выборов, тогда как подготовка к ликвидации русскоязычного образования идёт полным ходом.
«Министерство образования однозначно готовится к переходу на эстоноязычное образование, для этого создана рабочая группа, которая уже начала работать под руководством министра, и план должен быть разработан где-то к ноябрю этого года. Очень удобно – после местных выборов. Министр образования Лийна Керсна говорила ещё в апреле перед парламентом, что существует цель – перевести все школы на эстонский язык к 2035 году, но министр надеется, что можно это делать и быстрее»,
– рассказал депутат.
Оппозиционные депутаты направили официальный запрос премьер-министру Эстонии Кае Каллас – можно ли запуск программы действий в области образования считать подготовкой правительства к переходу на эстоноязычное образование?
Премьер-министр официально подтвердила, что Министерство образования и науки получило задание составить план действий по переходу всего образования в стране на государственный язык. Переход должен произойти не позже 2035 года.
«Этот план действий следует понимать именно так, как написано: запускается план действий по образованию на эстонском языке, чтобы дать каждому равную возможность участвовать в общественной и трудовой жизни, а также продолжить учебу на следующей образовательной ступени. А данное Министерству образования и науки задание составить план действий в области эстоноязычного образования можно считать подготовкой к переходу на образование на государственном языке»,
– подтвердила Кая Каллас.
Интриги больше нет, как и надежды на Центристскую партию, которая позиционировала себя как защитницу русскоязычного образования в Эстонии. Хотя некоторые представители этой партии уверяют, что продолжат свою борьбу и будут отстаивать права русскоязычного населения.
А депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски не сомневается – правительству не удастся осуществить свой план, ведь для этого придётся менять Закон об основной школе, чего не допустят депутаты парламента.
«Этого мы не допустим, поскольку считаем, что по ряду причин выбор языка обучения должен оставаться за родителями. Я не буду спекулировать и пытаться говорить о том, что может произойти через много лет. Однако совершенно точно могу подтвердить то, что пока центристы находятся в правительственной коалиции, перехода русских школ на эстонский язык не будет»,
– пообещала депутат.
Между тем Министерство образования уже начало работу над своим планом…
Соб. корр. ФСК
На фото премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
11 июня 2021, 19:05
Подарок к саммиту. Байден будет шантажировать Путина Незыгарем?
11 июня 2021, 03:30
Президент Литвы призвал остановить Россию и продолжать войну с БелАЭС
10 июня 2021, 22:50
«Крайне опасная тенденция»: с какой целью Киев проводит военные учения с НАТО и США
11 июня 2021, 22:45
Десятки тысяч жителей Чехии подхватили COVID после прививки
11 июня 2021, 12:35
«Бряцание оружием»: посольство РФ назвало провокацией использование США бомбардировщика B-52 в ходе учений НАТО
12 июня 2021, 00:35
Эсминец США в Чёрном море русские встретили "по традиции"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2021, 08:00
"Украина падёт": Британцы приговорили Киев после слов Путина о "Северном потоке - 2"
06 июня 2021, 06:10
Французы лично убедились в правоте России об Украине и "вернулись шокированными"
09 июня 2021, 13:55
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украины
09 июня 2021, 00:10
России стоило бы насторожиться после пощёчины Макрона - экс-агент КГБ
08 июня 2021, 01:15
На что готов Зеленский ради денег Европы: Назван худший сценарий
11 июня 2021, 08:05
Апостроф: Байден «сливает» Украину
10 июня 2021, 10:05
Украли еще одного оппозиционера: "диктатор" снова унизил Вашингтон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.