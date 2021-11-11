Власти Эфиопии приструнили Facebook и WhatsApp за самоуправство

В Эфиопии введены ограничения для Facebook и WhatsApp. Так власти решили приструнить сервисы за самоуправство и удаление важного поста.

С понедельника жители Эфиопии не могут использовать соцсеть Facebook и мессенджер WhatsApp. В стране действуют ограничения после удаления поста премьер-министра Абийи Ахмеда.

Абий Ахмед 31 октября опубликовал в Facebook сообщение с призывом к согражданам. Он призвал людей взять в руки оружие и "похоронить повстанцев Народного фронта освобождения Тыграя". Соцсеть удалила пост, аргументировав "подстрекательством и поддержкой насилия", сообщило 4 ноября агентство Associated Press.

В ответ эфиопские власти решили приструнить компанию Meta Platforms, Inc., которая до 28 октября 2021 года именовалась Facebook, Inc. Именно ей принадлежит и соцсеть, и мессенджер WhatsApp.

Отметим, со 2 ноября правительство Эфиопии ввело режим чрезвычайного положения. В начале ноября прошлого года члены Народного фронта освобождения Тыграя напали на ряд объектов Северного командования. С тех пор с ними ведётся борьба. Правительственным силам удалось восстановить контроль над рядом регионов на западе Тыграя, а затем вывести войска. Однако к середине 2021 года повстанцы захватили управление в городе Мэкэле - административном центре данного региона.