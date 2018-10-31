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Власти делают ставку на «малышей»: Источники сообщили об идее проведения партийной реформы

31 октября 2018, 13:09  •  57 • Политика
Источники, близкие к Кремлю, заявили о том, что власти намерены провести партийную реформу до выборов в Госдуму в 2021 году и сделать ставку на малые партии.
В 2021 году в России должны пройти выборы в Госдуму. К этому сроку, как сообщают источники, близкие к Кремлю, власти хотят провести партийную реформу, сделав ставку на «малышей» - малые партии. Уточняется, что об идее проведения задумались, изучив результаты недавних региональных выборов.
Как отмечают источники, речь идет не о двухпартийной системе, а о возможности создания коалиции, если у ведущей фракции страны окажутся низкие результаты. Нововведения, как предполагают собеседники «Газеты.Ru», могут стимулировать малые партии на активное участие в будущих выборах.
«На выборах в Госдуму в 2021 году такая стратегия поможет развести протестный электорат по разным партиям, а также даст возможность «Единой России» создать коалицию», - уточняют эксперты.
Одним из приятных возможных послаблений называется снижение порога проходимости для партий с нынешних пяти до трех процентов.
Напомним, ранее о создании собственной коалиции говорили лидеры партий «Справедливой России» и «Родины».

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