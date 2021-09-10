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Власти Дании вернули страну к жизни до пандемии

10 сентября 2021, 23:30  •  43 • В мире
В Дании отменены все ограничения, связанные с COVID-19. Власти вернули страну к жизни до пандемии и объяснили это модным словом samfundssind.
С 10 сентября в Дании больше не действуют ограничения, которые вводились в связи с пандемией коронавируса. Для входа в рестораны, спортивные центры или ночные клубы больше не нужно подтверждать факт вакцинации или представлять справку о перенесённом заболевании.
Обязывают выдерживать карантин только тех, у кого COVID-19 подтверждён. Детей не отправляют на самоизоляцию, если они контактировали с заражённым. Полноценно функционируют школы, люди вернулись в офисы после месяцев удалёнки.
О том, что власти возвращают страну к жизни до пандемии, сообщил на своей странице в Twitter глава датского Минздрава Магнус Хойнике. Ведомство приняло решение ещё в конце августа, придя к выводу, что коронавирус "больше не представляет серьёзной угрозы для общества".
Решение об отмене "ковидных" ограничений объясняется модным в Дании словом samfundssind ("общественное мнение"). Оно означает социальное мышление - чувство ответственности и подотчётности перед обществом и государством. Politico пишет, что возвращение к допандемийной жизни стало возможным благодаря высокому уровню доверия властям, который продемонстрировали датчане. Этим же объясняется успех кампании по вакцинации. По официальным данным, прививку сделали почти 75% взрослого населения страны.

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