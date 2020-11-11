Власти Дании оправдались за забой миллионов норок: "Призыв, а не требование"

В Дании есть закон, который заставляет ликвидировать животных только в двух случаях: если на звероферме обнаружена инфекция или же если это предприятие находится в зоне эпидемической опасности. 10 ноября кабмин подал на рассмотрение парламента законопроект, предполагающий забой всех норок на территории страны.

Политики опасаются, что мутировавший коронавирус будет широко и активно распространяться, передаваясь людям от норок. Факты заражения впервые регистрировались ещё весной, но это были единичные случаи на всю Европу. Сейчас же только в Дании 12 пациентов, которые заразились от пушистых животных.

Шведское агентство TT выяснило, что власти Дании не имели юридических оснований требовать забоя миллионов норок. Некоторые политики вынуждены были принести извинения, пишет ТАСС.

Так, министр продовольствия и рыболовства Могенс Енсен отметил "неясность в подходе правительства к своим полномочиям". В пресс-релизе ведомства указывается на нечёткую формулировку: в законопроекте говорилось "о призыве, а не о требовании забоя норок".

В Дании на 1139 зверофермах содержится 14-17 миллионов норок. Уничтожено, как сообщает Датская ветеринарная и пищевая администрация, уже 2,4 миллиона животных.