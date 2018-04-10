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Власти Дагестана рассмотрят более 1 тыс. заявок от молодых кандидатов на руководящие посты

10 апреля 2018, 18:39  •  36 • Политика

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Более 1 тыс. заявок от молодых кандидатов рассмотрят власти Дагестана на замещение вакантных должностей в ведомствах республики. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Васильев в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"У нас за небольшой период более тысячи молодых соискателей, которые обратились к нам с предложениями использовать их желание, молодость, опыт, знания в интересах Дагестана. Мы сначала не знали, как с этим поступить, но сейчас у нас новый председатель правительства, министр [образования и науки], они нашли возможность, создали группу, которая этим занимается, используя современные технологии. <...> Мы убеждены, что протестируем всех и обязательно будем использовать молодежь, потому что без нее такого движения энергичного и результативного мы не обеспечим", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в управлении администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике, для формирования резерва управленческих кадров республики всего подано 1 тыс. 91 заявление, из которых во второй этап прошли 742 претендента. В их числе 19 участников Всероссийского конкурса "Лидеры России".

"Заявки подали представители всех районов и городов республики, но в основном - жители Махачкалы. Среди кандидатов значительное количество руководителей среднего звена - заместителей министров, начальников управлений и отделов министерств и ведомств, работники администрации главы и правительства Дагестана", - сказал собеседник агентства.

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