Власти Челябинска предложат уволиться обвиняемому во взятке заммэра

Администрация Челябинска предложит написать заявление на увольнение замглавы города Олегу Извекову, обвиняемому в получении взятки, сообщил в пятницу, 19 февраля, пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов.

«Олегу Извекову сегодня будет предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию», — говорится в сообщении пресс-секретаря главы города в его Telegram-канале.

Он также уточнил, что временно исполнять обязанности замглавы города по экономическому развитию и инвестициям будет заммэра Челябинска Валерий Смирнов.

Ранее в пятницу суд избрал Извекову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

За день до этого Следственное управление Следственного комитета России по региону сообщило, что заммэра Челябинской области задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, подозреваемый в 2020 году получил взятку в сумме более 400 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.

Вместе с вице-мэром Челябинска также якобы был задержан предприниматель, занимающийся IT-технологиями.

В свою очередь, портал URA.RU сообщал, что задержанных подозревают в получении взяток на контрактах, связанных с системой «Умный город».

Известно, что Олег Извеков с 2015 по 2020 год занимал руководящие посты в «Ростелекоме», «Ростехе», «Айзет-Телеком Урале». В феврале 2020 года он был назначен на должность заместителя главы города Челябинска по экономическому развитию и инвестициям.