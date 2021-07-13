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Власти Чехии рассказали, сколько пострадавшим от взрывов во Врбетице ждать компенсаций

13 июля 2021, 05:35  •  72 • Политика
Первый вице-премьер, глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил, что пострадавшим от взрывов во Врбетице в 2014 году будет выплачена компенсация. Чешские власти решили обойтись без России и поддержать людей самостоятельно. Гамачек уточнить, сколько ещё ждать жителям деревни.
На своей странице в Twitter Гамачек поделился радостью, которую испытывает от поддержки правительством его законопроекта о выплате компенсаций. Он пообещал приложить максимум усилий, чтобы пострадавшие во Врбетице получили деньги как можно скорее.
Согласно законопроекту, населённым пунктам и их жителям будет перечислено приблизительно 660 миллионов крон, что эквивалентно 26 миллионам евро или 2,27 миллиарда рублей.
Политик отметил, что в ближайшее время инициативу вынесут на рассмотрение парламента. Если законопроект примут быстро, до к выплатам компенсаций можно будет приступить уже в начале следующего года.
Ранее сообщалось, что 28 июня Чехия выдвинула требование к России на 25,5 миллиона евро. Эту сумму Москва должна перечислить, по мнению Праги, в качестве компенсации ущерба от инцидента во Врбетице. 1 июля официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные требования неприемлемыми.
Напомним, что ранее чешские власти заявили, что спецслужбы России якобы устроили взрыв на военном складе во Врбетице в 2014 году, чтобы не допустить продажу оружия Грузии и Украине. В результате произошла высылка дипломатов из Чехии и России.

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