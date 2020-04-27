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Власти Чехии пошли навстречу России по поводу памятника маршалу Коневу

27 апреля 2020, 18:10  •  254 • Политика
Фото:EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС
Судьбу монумента решат в ходе двусторонних переговоров
Чехия готова исполнять взятые на себя обязательства, в том числе по договору с Россией об охране памятников от 1993 года. Об этом заявил глава чешского внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек.
Он подтвердил, что монумент в честь советского маршала Ивана Конева находится вод защитой данного договора, но, по его словам, в документе не сказано, что памятник нельзя перемещать с места на место. А власти Праги, дескать, просто хотели перенести его с улицы в Музей истории ХХ века. Но, раз Москве такая идея не понравилась, можно найти выход из ситуации, заявил министр в интервью Hospodářské noviny.
"Будем дискутировать о возможных альтернативных решениях", – сказал Петршичек.
Он отметил, что проблема затянулась, поскольку МИД РФ не обратился сразу в МИД Чехии, а запрос чешским властям о передаче памятника в Россию поступил от министра обороны РФ Сергея Шойгу. Сейчас согласование ведется по линии разных ведомств. "Мы открыты для переговоров с российской стороной", – утверждает глава МИД Чехии.
Ранее чешские СМИ распространили информацию, что Москва организовала спецоперацию против руководства Праги за снос памятника маршалу Коневу.

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