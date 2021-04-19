Власти Чехии намеренно держат население в страхе фейком о России - экс-президент

Вацлав Клаус. Фото: Michal Krumphanzl/ CTK/ www.globallookpress.com

Прага нашла новое "пугало" для граждан страны вместо коронавируса

Власти Чехии пытаются запугать население страны выдуманной угрозой, чтобы держать людей в бесконечном страхе, особенно на фоне пандемии. Об этом заявил бывший президент Республики Вацлав Клаус, комментируя новый скандал между Прагой и Москвой вокруг истории взрыва на военных складах в в Врбетице в 2014 году.

На своей официальной странице в интернете политик отметил, что в условиях "коронавирусной истерии" в стране, а также "очень мягких и неубедительных данных" весьма легко распространяются фейки. Кроме того, Клаус обратил внимание на такой фактор, как грядущие в октябре выборы в парламент.

"Я не хочу соревноваться с другими политиками и комментаторами за самое сильное или оригинальное заявление по делу Врбетице семь лет спустя", - написал экс-президент.

По его словам, он не думал, что когда-либо снова вернется в 50-е годы прошлого века и опять будет "в бессилии стучать по столу, слушая режимное радио и заявления наших высших политических представителей".

Клаус выразил уверенность, что если бы в США переизбрали на второй срок президента Дональда Трампа, то никто бы не вспомнил о взрыве семилетней давности.

"Наше правительство и связанная с ней псевдооппозиция поняли, что невозможно бесконечно пугать людей коронавирусом и поэтому они отчаянно ищут другую выдуманную угрозу, чтобы держать людей в страхе", – указал экс-глава государства.

Политик подчеркнул, что напуганными гражданами легче управлять. Клаус призвал представителей действующей власти остановиться и начать думать прежде всего о стране, а не о самих себе.

Напомним, 17 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш объявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к подрыву арсенала в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Республики Ян Гамачек сообщил о высылке из страны18 дипломатов РФ.

Москва категорически отрицает подобные обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поведение Чехии в отношении сотрудников нашей дипмиссии недружественными и провокационными, сообщает телеканал "360".

Сегодня МИД РФ отправило домой 20 чешских дипломатов из посольства Республики в Москве, парализовав его работу.

