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Власти Чехии испугались рабства после разоблачений о премьере Бабише
04 октября 2021, 13:35 • 340 • Политика
В Праге связали вброс против премьера с грядущими парламентскими выборами
Некие силы хотят поработить Чехию. К таким выводам пришел пресс-секретарь президента республики Иржи Овчачек после публикации "Досье Пандоры" о деятельности чешского премьер-министра Андрея Бабиша.
Ранее финансируемый Джорджем Соросом "Международный консорциум журналистов-расследователей" обнародовал данные о финансовых махинациях ряда известных политиков. В том числе в "Досье Пандоры" есть сведения, что Бабиш перевел через офшоры 22 млн долларов на покупку поместья на Французской Ривьере и скрыл факт своего владения.
Овчачек назвал информацию "странной находкой расследователей" и предположил, что вброс организовали силы, которым не нравится суверенная Чехия.
"Мы сталкиваемся с мощной пятой колонной, которая хочет ввергнуть нашу страну в рабство",
– написал Овчачек в "Твиттере". При этом он обратил внимание, что в том же "досье" упоминается и украинский президент Владимир Зеленский.
"Встает важный вопрос, откуда ветер дует. Как бы это не был мороз",
– указал представитель президента Чешской республики.
При этом глава МВД Чехии Ян Гамачек уже заявил, что сначала надо проверить информацию – если Бабиш платит налоги за имущество во Франции, то никаких претензий к нему нет. Сам же премьер дал понять, что все это – происки недоброжелателей, которые хотят помешать ему выиграть выборы. "Я не совершал ничего противозаконного!", – заверил Бабиш в "Твиттере".
Очередные парламентские выборы должны пройти в Чехии 8-9 октября 2021 года. До сих пор у движения Бабиша "Акция недовольных граждан" (АНО) были самые высокие шансы на победу.
Ранее на Украине вслед за международными расследователями опубликовали фильм с разоблачением Владимира Зеленского и местные репортеры. Эксперты полагают, что после открывшихся фактов репутация президента будет окончательно погублена и в глазах Запада, и украинского общества.
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