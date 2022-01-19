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Власти Британии вводят кризисный режим из-за "агрессии" России к Украине

19 января 2022, 06:55  •  53 • Политика
Британских дипломатов предупредили о переходе на особый режим работы в случае войны России с Украиной.
Министерство иностранных дел Великобритании готовится перейти на особый режим работы. Поводом стали слухи о войне России с Украиной. Власти так обеспокоены ситуацией, что готовятся перейти на кризисный режим уже в ближайшие дни. Об этом сообщает влиятельное издание Bloomberg со ссылкой на собственный источник.
В правительственных кругах Британии считают, что "агрессия" России может перерасти в военный конфликт. Особый режим работы означает, что чиновники и дипломаты будут заниматься не проблемами своей страны, а улаживанием конфликта между Москвой и Киевом.
Источник издания рассказал, что часть сотрудников МИД уже занимаются планированием работы на случай "непредвиденных обстоятельств".
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призывала европейских лидеров снизить зависимость стран от газа из России из-за "агрессии". В Кремле говорят, что война с Украиной не планируется. Того же мнения стали придерживаться и в окружении Владимира Зеленского, уличив США в ведении двойной игры.

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