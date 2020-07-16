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Власти Британии умоляют туристов вернуться и спасти экономику страны

16 июля 2020, 00:00  •  76 • Политика
Британские власти просят туристов вернуться в Лондон и поддержать бизнес. "Туристическая отрасль вносит значительный вклад в национальную экономику, поддерживает занятость и играет критическую роль в том, чтобы Британия являлась местом, которое приятно посетить", - говорится в официальном заявлении.
Власти Британии выступили с обращением, в котором призвали туристов вернуться в Лондон и спасти экономику Туманного Альбиона. Британские чиновники уверяют, что коронавирусная инфекция COVID-19 отступила и в столице Соединённого Королевства сейчас безопасно.
В заявлении говорится, что после нескольких месяцев карантина все достопримечательности Лондона, включая музеи и галереи, а также бары и рестораны, начинают возвращаться к жизни. По словам министерства по цифровым технологиям, медиа и спорту, летние каникулы в столице Британии "абсолютно безопасны".
"Туристическая отрасль вносит значительный вклад в национальную экономику, поддерживает занятость и играет критическую роль в том, чтобы Британия являлась местом, которое приятно посетить", - гласит заявление.
Напомним, что Британия до последнего тянула с введением карантина, что привело к большим жертвам среди населения. Коронавирусом заразились даже несколько членов правительства. Только после этого власти страны заговорили о необходимости карантинных мер.

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