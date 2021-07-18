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Власти Британии отказались от поголовной вакцинации детей
18 июля 2021, 14:00 • 97 • В мире
Власти Британии отказались от поголовной вакцинации детей, решив сфокусироваться на уязвимых для COVID-19 группах несовершеннолетних.
Власти Великобритании решили отказаться от организации массовой вакцинации детей от COVID-19. Об этом сообщают британские СМИ.
Решение было принято на основе рекомендации Объединённого комитета по вакцинации и иммунизации. Чиновники и медики решили прививать только подростков в возрасте 12-15 лет, а также за три месяца до 18-летия (они должны находиться в группе риска).
Это позволить защитить несовершеннолетних из групп риска. В качестве детской вакцины был выбран препарат Pfizer/BioNTec, передаёт The Telegraph.
Позднее решение может быть пересмотрено. В частности, прививать могут начать подростков в возрасте 16-18 лет, которые находятся в группе риска. При этом в США решили прививать всех детей в возрасте старше 12 лет.
Как ранее заявил РИА ФАН депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко, отсутствие профилактического направления в системе здравоохранения сделало США уязвимыми для коронавируса.
Как отметил депутат, американские врачи заинтересованы в том, чтобы у них было больше больных. При этом он выступил против запрета агитации в пользу вакцинации, который пытаются наложить в некоторых штатах.
"Там у них около миллиона умерших, 32 миллиона переболело из числа граждан Соединённых Штатов Америки", - поведал Онищенко.
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