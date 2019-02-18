Власти Белоруссии скорректируют план обороны страны

Минобороны Белоруссии скорректирует план обороны страны на ближайшие пять лет в связи с теми военными мероприятиями и учениями, в которых Минск намерен принять участие.

Белорусские власти намерены скорректировать план обороны государства на следующие пять лет. Об этом рассказал министр обороны страны Андрей Равков.

Как подчеркнул политик, в 2019 году могут возникнуть определенные сложности в связи с теми мероприятиями, в которых будут задействованы Вооруженные силы Белоруссии. Речь идет о совместных с Россией учениях "Щит Союза - 2019", которые пройдут на российской территории, участии Минска в обеспечении безопасности проведения Европейских игр, а также о подготовке парада в честь 75-й годовщины освобождения от нацистских захватчиков.

"Нынешний год является для нас знаковым в военном планировании", - пояснил Равков.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко предложил США провести на территории страны совместные учения с НАТО. Предложение якобы прозвучало на закрытой части дискуссии в Атлантическом совете.