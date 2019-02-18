Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Никогда не было прекращения огня": Волкер обвинил Россию в отказе от ...
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
CБУ:"извинитe, oшиблиcь"
Курды дожали ИГИЛ*. И сами оказались над пропастью
Главная / Политика

Власти Белоруссии скорректируют план обороны страны

18 февраля 2019, 03:24  •  39 • Политика
Минобороны Белоруссии скорректирует план обороны страны на ближайшие пять лет в связи с теми военными мероприятиями и учениями, в которых Минск намерен принять участие.
Белорусские власти намерены скорректировать план обороны государства на следующие пять лет. Об этом рассказал министр обороны страны Андрей Равков.
Как подчеркнул политик, в 2019 году могут возникнуть определенные сложности в связи с теми мероприятиями, в которых будут задействованы Вооруженные силы Белоруссии. Речь идет о совместных с Россией учениях "Щит Союза - 2019", которые пройдут на российской территории, участии Минска в обеспечении безопасности проведения Европейских игр, а также о подготовке парада в честь 75-й годовщины освобождения от нацистских захватчиков.
"Нынешний год является для нас знаковым в военном планировании", - пояснил Равков.
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко предложил США провести на территории страны совместные учения с НАТО. Предложение якобы прозвучало на закрытой части дискуссии в Атлантическом совете.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


39
Источник
Похожие новости
17 февраля 2019, 14:24
"Лауреат премии "30 серебреников": Горбачева раскритиковали за новое "афганское предательство"
17 февраля 2019, 17:39
"И. о. президента выберем своего, из народа": В соцсетях призывают Кремль откликнуться на просьбу Гаити о помощи против США
18 февраля 2019, 00:09
Премьер Польши обиделся на Нетаньяху, обвинившего поляков в сотрудничестве с нацистами - СМИ
Загрузка...
17 февраля 2019, 20:54
Соловьев преподал урок истории немецкому эксперту: "Вы приносили войну на нашу землю два раза"
18 февраля 2019, 03:24
Власти Белоруссии скорректируют план обороны страны
17 февраля 2019, 14:24
"Это же бандеровский недорейх": украинского нардепа подняли на смех за продвижение гитлеровской программы на выборах президента Украины
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2019, 08:54
Каратели ВСУ снимали c БПЛА смертельное попадание 122 мм снаряда в четырех защитников Донбасса — источник
15 февраля 2019, 02:28
Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo
12 февраля 2019, 01:09
Терпение лопнуло: Россия и Иран отказались от доллара
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, почему Австрия поддержала антироссийские санкции ЕС
13 февраля 2019, 09:24
Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска
12 февраля 2019, 04:24
"Так жаль, что улыбка с лица не сходит": Отказ "Нафтогаза" от продления контракта подняли на смех пользователи Сети
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.